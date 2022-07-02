Президент Узбекистана на фоне протестов в Нукусе пообещал не менять Конституцию в части автономии Каракалпакии

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2 июля 2022, 19:25 Источник: РБК

Флаг Узбекистана. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после встречи с депутатами и жителями Нукуса, где накануне прошли протесты, пообещал сохранить неизменными статьи Конституции, которые касаются автономии Каракалпакстана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент и премьер-министр Узбекистана отправились в столицу Каракалпакстана на фоне протестов, которые прошли в автономной республике из-за готовящихся поправок в Конституцию. Поправки предполагали исключение автономного статуса Каракалпакстана.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующей редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — сообщила пресс-служба узбекского президента.