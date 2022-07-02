Президент и премьер-министр Узбекистана вылетели в Нукус, где идут протесты против поправок в конституцию

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2 июля 2022, 18:22 Источник: "Коммерсантъ"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр страны Абдулла Арипов вылетели в субботу в столицу Каракалпакстана Нукус, где идут протесты против поправок в конституцию страны. Об этом сообщило издание Kun.ru. Также информация о вылете самолетов узбекских руководителей подтверждается данными сайта Flightradar24, пишет «Коммерсантъ».

В субботу утром ТАСС сообщил о попытке захвата органов государственной власти в Нукусе.

Каракалпакстан — автономная республика в составе Узбекистана. Протесты здесь начались в связи с готовящимися поправками в конституцию страны, которые предполагают в том числе исключение суверенного статуса Каракалпакстана и лишение его права на выход из состава Узбекистана

Регион занимает порядка 40% территории Узбекистана, в нем живут около двух миллионов человек.