Узбекистан проведёт конституционный референдум по обнулению президентского срока

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20 июня 2022, 14:36

Если граждане Узбекистана выскажутся за принятие поправок в Конституцию, то нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев получит шанс ещё раз, третий по счёту, быть избранным на свой пост. Таким образом, Ташкент решил последовать примеру России в части обнуления президентских сроков.



Тем временем Конституционная комиссия провела своё третье заседание. В общей сложности было одобрено свыше 100 поправок в полсотни законодательных актов. При этом свои идеи может высказать каждый совершеннолетний житель Узбекистана на специально созданном портале.



Старт конституционной реформы фактически дал президент в своём иннаугурационном послании к стране. Нынешний основной закон был принят ещё в 1992 году и с тех пор в него неоднократно вносились правки. Например, в 2011 году время президентской каденции сократили с 5 до 7 лет. Также была введена и должность премьер-министра.



Многих в Узбекистане интересует, будет ли президент Мирзиёев пытаться сохранить своё кресло, которое он занимает с 2016 года после кончины первого президента страны Ислама Каримова. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что достойного соперника у нынешнего главы государства пока нет. Кроме того до логического конца необходимо довести те реформы, которые уже были начаты.