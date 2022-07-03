Bloomberg: Евросоюз планирует вложить в восстановление Украины порядка 500 млрд евро

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3 июля 2022, 19:45 Источник: РБК

Флаги Евросоюза и Украины. Фото: Sebastian Gollnow/globallook.com

Финансовая помощь Евросоюза на восстановление Украины может составить порядка 500 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в официальных кругах ЕС.

В понедельник, 4 июля, в Швейцарии откроется международная конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что участие в ней примут около 40 стран и 20 международных организаций — в частности, Всемирный банк.

В работе форума будет участвовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к обсуждению по видеосвязи. Он должен представить план восстановления страны, который будет осуществлен после завершения боевых действий.

Как пишет агентство, предварительно Украина уже обсудила план с возможными донорами помощи.

Ранее Зеленский предлагал западным странам и компаниям стать «шефами» украинских регионов, пострадавших в ходе спецоперации.