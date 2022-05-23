Зеленский предложил европейским странам и компаниям стать «шефами» украинских регионов

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23 мая 2022, 16:27 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Владимир Зеленский, выступая в понедельник по видеоконференцсвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предложил свою модель восстановления Украины по окончании боевых действий, по которой зарубежные страны, города, компании могут взять шефство над украинскими регионами или отраслями промышленности.

По оценке Зеленского убытки Украины в результате российской военной спецоперации уже сейчас составляют полтриллиона долларов — восстановлению подлежат «целые города и отрасли».

«Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, либо у городов-партнеров, либо у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью», - заявил Зеленский.

Он также считает, что на восстановление страны должны пойти как средства Евросоюза, так и замороженные активы Российской Федерации.

«Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены, и потом они должны быть перечислены в специальный фонд [восстановления Украины]» - сказал Зеленский.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что с юридической точки зрения вопрос передачи Украине замороженных российских активов «не так прост».