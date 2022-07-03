Кронпринц Саудовской Аравии, которого США обвиняли в причастности к убийству журналиста, примет участие в переговорах с Байденом

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2022, 19:19 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден. Фото: Europa Press/globallook.com

В ходе предстоящего в середине июля визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В них также примет участие наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщалось ранее, одна из целей визита Байдена в Саудовскую Аравию — восстановление на фоне энергетического кризиса отношений между странами, которые обострились в 2018 году после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. США утверждали тогда, что к нему непосредственно причастен кронпринц.

По словам Кирби, во время встречи Байден планирует обсудить с королем и принцем вопросы, связанные в том числе с энергетикой.

«Президент намерен обсудить ряд тем. Связанные с энергетикой вопросы, конечно, будут в повестке», - сказал представитель Белого дома.