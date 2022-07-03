В Турции по требованию Киева задержали российское судно с зерном: Украина считает его своим

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3 июля 2022, 17:43 Источник: ТАСС

Судно с зерном. Фото: Danita Delimont/globallook.com

Турецкая таможня по требованию Украины задержала в воскресенье российское грузовое судно с зерном. Киев утверждает, что зерно — украинское. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление посла Украины в Анкаре Василия Боднара.

«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», - приводит слова дипломата агентство.

Тем временем, как сообщает ТАСС, представитель таможни в турецком порту Карасу не смог подтвердить или опровергнуть заявление украинского посла.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «усилия Турции и ООН по решению проблемы с украинским зерном давно увенчались бы успехом, но этому препятствует позиция Киева».