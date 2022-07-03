Телеканал Česká televize 24: армия Украины может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки

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3 июля 2022, 15:46

Танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировало чешское телевидение.

«Украинская армия может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки, сообщил телеканал Česká televize 24 со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция России. Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков высказал точку зрения, согласно которой Запад во главе с США не разрешает киевской стороне думать и говорить о мире.