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Телеканал Česká televize 24: армия Украины может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки

, 15:46

Телеканал Česká televize 24: армия Украины может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки
Танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировало чешское телевидение.

«Украинская армия может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки, сообщил телеканал Česká televize 24 со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция России. Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков высказал точку зрения, согласно которой Запад во главе с США не разрешает киевской стороне думать и говорить о мире.

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