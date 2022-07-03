Президент Узбекистана Мирзиеев сообщил о жертвах среди мирных жителей и силовиков в Каракалпакстане

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3 июля 2022, 15:16 Источник: "Интерфакс"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

В ходе беспорядков в Каракалпакстане, которые начались там 1 июля из-за готовящихся поправок в Конституцию Узбекистана, есть жертвы среди мирных жителей и силовиков. Об этом сообщил в воскресенье президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи с депутатами парламента и активом республики Каракалпакстан.

«Были нападения на здания госорганов, охраняемые объекты. К сожалению, есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов», - передает слова Мирзиеева пресс-служба президента Узбекистана.

Число пострадавших и погибших он не назвал.

Ранее сообщалось, что протесты в автономной республике Каракалпакстан начались из-за готовящихся поправок в Конституцию, которые лишили бы ее суверенитета. С воскресенья в республике объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 2 августа.