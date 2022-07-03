ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове более 100 украинских военных и 15 единиц военной техники

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3 июля 2022, 12:40

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харькова свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале МО.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Минобороны заявило, что российские войска и силы ЛНР в настоящий момент ведут бои внутри города Лисичанска, завершая разгром окруженного противника.