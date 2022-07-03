Минобороны РФ: российские войска и силы ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника

Российские войска и силы ЛНР ведут бои внутри расположенного на территории Донбасса города Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.
«Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что в течение субботы в окрестностях Лисичанска были освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что союзные войска взяли Лисичанск под полный контроль.