Минобороны РФ: российские войска и силы ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника

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3 июля 2022, 12:26

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска и силы ЛНР ведут бои внутри расположенного на территории Донбасса города Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.

«Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что в течение субботы в окрестностях Лисичанска были освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что союзные войска взяли Лисичанск под полный контроль.