НМ ЛНР: войска Украины несут критические потери и бросают иностранные вооружения в боях с подразделениями республики

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3 июля 2022, 11:15

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские войска несут критические потери и бросают иностранные вооружения в боестолкновениях с подразделениями Луганской народной республики. На это, как передает ТАСС, указали в Народной милиции ЛНР.

«Вооруженные силы Украины несут критические потери, бросают иностранные вооружения в боях с Народной милицией ЛНР, действующей при поддержке ВС России, заявило оборонное ведомство республики», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель итальянского МИД Луиджи Ди Майо отметил, что Рим считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине.