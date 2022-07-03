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Глава МИД Ди Майо: Италия считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине

, 10:54

Глава МИД Ди Майо: Италия считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, IMAGO/Antonio Balasco / globallookpress.com

Рим считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине. На это, как передает ТАСС, указал Луиджи Ди Майо, руководитель итальянского министерства иностранных дел.

«Италия поддерживает "открытыми каналы" общения с Москвой через свое посольство, считая единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, согласно сведениям проекта WarGonzo, киевские военные нанесли удар по городу Белгороду ракетами «Точка-У».

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