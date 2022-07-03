WarGonzo: армия Украины нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому Белгороду с помощью ракет «Точка-У». Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
«Удар по Белгороду был нанесен “Точками-У”. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в силовых структурах города», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
В процитированном посте отмечается, что в результате случившегося получили смертельные ранения пять представителей гражданского населения.
Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Константин Долгов высказал мнение, согласно которому Киев обязательно ответит за гибель мирных жителей в Белгороде.