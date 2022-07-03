WarGonzo: армия Украины нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У»

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3 июля 2022, 10:36

Стрельбы из комплексов «Точка-У», Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому Белгороду с помощью ракет «Точка-У». Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Удар по Белгороду был нанесен “Точками-У”. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в силовых структурах города», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что в результате случившегося получили смертельные ранения пять представителей гражданского населения.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Константин Долгов высказал мнение, согласно которому Киев обязательно ответит за гибель мирных жителей в Белгороде.