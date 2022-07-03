Daily Mail сообщает британский офицер Мальстер выгнал из дома украинскую семью с пятью детьми

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3 июля 2022, 10:24 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, https://unsplash.com/photos/VweMmg8XMfw

Британский офицер Дадли Мальстер выгнал семью беженцев с Украины с пятью детьми, которых ранее приютил в собственном доме. Соответствующую информацию предоставило издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Фэрхем, который расположен в графстве Хэмпшир. Семья из Киева прибыла в Великобританию после двух месяцев проживания в Польше. Максим Хирик – глава семейства – сообщил, что Дадли и Келли Мальстер согласились приютить его семью в рамках государственной программы в небольшом доме, однако через несколько недель соглашение о предоставлении жилья было разорвано. Украинцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть жилплощадь.

Хирик уточнил, что британцы перестали разговаривать с ним и его родственниками, а также отключили в доме интернет. "Хозяин бессердечен", – заявил мужчина.

По словам журналистов, 40-летний Дадли Мальстер – старший офицер Королевского флота.

В Совете графства Хэмпшир украинской семье сообщили, что сейчас для них ищут новый дом.