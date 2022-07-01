Украинские беженцы не желают переселяться из Риги

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1 июля 2022, 20:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Муниципальные организации Риги исчерпали финансовые ресурсы, которые были выделены для украинских беженцев. Принято решение – переселить гостей из Украины в районы Латвии… Увы, многие украинцы не желают переселяться! Не хотят покидать Ригу!

С 1 июля в Риге новоприбывших граждан Украины не размещают ни в гостиницах, ни в жилищах, предоставленных рижанами. Что делать? Самоуправление столицы Латвии приняло решение переселить украинских беженцев в районы страны.

Те беженцы, у кого заканчивается установленный правительством 120-дневный период, должны покинуть места проживания, а остальным самоуправление пока продолжает помогать. Планируется постепенно переселять украинских беженцев в жилище, которые имеет более «низкую стоимость».

По данному поводу выступил мэр Риги Мартиньш Стакис, который заявил, что «в связи с отсутствием финансирования, Рига не может больше принимать и размещать беженцев».

Как выяснили латышские СМИ, что сегодня, когда нужно было украинским беженцам покинуть жилище в Риге, то 50 человек не захотели этого делать!

А и правда! Зачем уезжать, например, в «славный говногонск», когда огни Старой Риги так манят, манят, манят… Украинские беженцы уверены, что весь мир и Латвия, конечно, просто обязаны содержать «гостей»!

Я так понимаю, что скоро латышское правительство по сусалам получит от «дорогих» гостей. И поделом! Нечего было обещать и привечать!