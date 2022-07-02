The Sunday Times рассказала об отсутствии единства в НАТО по украинскому вопросу

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2 июля 2022, 22:07 Источник: ТАСС

Участники саммита НАТО в Мадриде. Фото: IMAGO/DyD Fotografos/globallook.com

В Североатлантическом альянсе нет единой позиции по украинскому вопросу - НАТО оказалась разделена на три лагеря. Об этом в субботу пишет британская газета The Sunday Times.

Издание поделило страны-члены альянса на три группы — в зависимости от их позиции по отношению к событиям в Украине.

Первая — так называемые «ястребы» — желают победы Украины и настаивают на том, что НАТО должна делать все для того чтобы Киев вернул себе все территории, в том числе Крым и Донбасс. Они также выступают за смену власти в РФ. В частности, к «ястребам» принадлежит Польша.

Вторая группа - «голуби». Они ратуют за скорейшее достижение мира, даже если он будет достигнут ценой территориальных уступок Украины. Издание приводит слова одного из скандинавских чиновников: «Такая сделка не была бы честной, но была бы практичной».

Наконец, третью группу газета называет «страусами» - они уделяют украинскому конфликту не так много внимания. К этой категории принадлежит большинство стран Южной Европы.

Также газета приходит к заключению, что поставки Западом тяжелого оружия Киеву не будут иметь решающего значения, поскольку боевая мощь России слишком велика.

Ранее, на самите НАТО в Мадриде, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что конфликт вокруг Украины должен быть завершен на условиях Киева.