Столтенберг: конфликт вокруг Украины должен быть завершен на условиях Киева

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29 июня 2022, 18:30 Источник: ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Europa Press/globallook.com

Конфликт вокруг Украины рано или поздно закончится за столом переговоров, и для НАТО важно, чтобы это противостояние было завершено на условиях Киева. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, НАТО будет оказывать всемерную поддержку Украине, чтобы за столом переговоров ее позиция была наиболее сильной.

«Важно, чтобы Украина смогла договориться на своих условиях. И поэтому мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут добиться за столом переговоров, и их силой на поле боя», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что украинский конфликт может стать затяжным, и альянс «должен быть готов к долгосрочной перспективе».

Как сообщалось, на саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция, по которой Россия провозглашена главной угрозой международной безопасности.