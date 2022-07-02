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Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

, 21:05 Источник: РИА Новости

Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил в субботу в профильные комитеты Конгресса США пакет документов, касающихся вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора» - написал американский президент в сопроводительном письме о Швеции на имя председателей комитетов. Такое же письмо было направлено и по Финляндии.

Согласно процедуре, для вступления новых членов в НАТО, требуется получить одобрение парламентов стран-членов альянса. Так, 1 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Швеция и Финляндия не получат членство в Североатлантическом альянсе без одобрения парламента Турции. 

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