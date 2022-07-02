СБУ задержала в Киеве директора школы по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ: Россия, якобы, обещала ей пост министра

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2 июля 2022, 19:51 Источник: РБК

Сотрудник СБУ. Фото: Str/globallook.com

В Киеве по подозрению в работе на российскую разведку была задержана директор одной их киевских школ. Об этом сообщает в субботу сайт Службы безопасности Украины.

Как утверждается в сообщении СБУ, педагог координировала работу сети агентов, которые занимались сбором информации о позициях ВСУ и настроениях в украинском обществе. «Разведданные» с помощью мессенджеров передавались российской стороне. В обмен на это, якобы, Москва, в случае занятия Киева, обещала «координатору» должность министра образования.

Против директора школы заведено уголовное дело, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СБУ сообщала о разоблачении российской агентурной сети, в которую входил депутат Верховной рады Андрей Деркач.