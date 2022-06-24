СБУ заявила о разоблачении российской агентурной сети, в которую входил депутат Верховной рады Деркач

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24 июня 2022, 20:02 Источник: ТАСС

Андрей Деркач. Фото: telegram/t.me/andrii_derkach

Служба безопасности Украины сообщила в пятницу о разоблачении российской агентурной сети, одним из участников которой был якобы депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ <...>. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины», - сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале СБУ.

В нем говорится также, что Деркач якобы был завербован в 2016 году. Эти сведения СБУ предоставил бывший помощник депутата Игорь Колесников, который пошел на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Деркач опубликовал записи телефонных разговоров бывшего президента Украины с Джо Байденом, сделанные в 2016 году. Разговоры политиков подтверждали вмешательство США в дела Украины. Вскоре Соединенные Штаты внесли Деркача в санкционные списки.