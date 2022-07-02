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Подоляк заявил, что слухи о возможном нападении Белоруссии на Украину распространяются с целью посеять панику среди украинцев

, 17:57 Источник: ТАСС

Подоляк заявил, что слухи о возможном нападении Белоруссии на Украину распространяются с целью посеять панику среди украинцев
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Sha Dati/globallook.com

Слухи о возможном нападении Белоруссии на Украину — это спекуляция и попытка подогреть панические настроения среди украинцев. Об этом заявил в субботу в своем видеообращении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра, или послепослезавтра обязательно начнется нападение. <...> Мы точно понимаем, что происходит на территории Белоруссии, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина - Беларусь готово», - заявил Подоляк, добавив что цель подобных спекуляций — посеять панику среди граждан.

Между тем, как сообщает ТАСС, мэр Львова Андрей Садовый провел в субботу оперативное совещание, чтобы разработать алгоритм действий «на случай эскалации со стороны Белоруссии».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его страна не собирается воевать в Украине.  

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