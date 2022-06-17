Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать в Украине, а Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации

Несмотря на попытки Запада втянуть Белоруссию в украинский конфликт, она не собирается воевать в Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в пятницу, сообщает БелТА.
Лукашенко сказал, что для Белоруссии важно, «не втянуться в этот конфликт и не создать "войнушку"».
«Нам надо защитить этот кусок земли [Белоруссию]. Пока, слава богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», - заявил белорусский президент.
Он также заверил, что Белоруссия не собирается «никуда заходить», имея в виду Украину. Но лишь до тех пор, пока Киев «не перешел красную линию».
«Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод <...>, мы мгновенно ответим», - пообещал Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент сказал, что Владимир Путин никогда не просил его об участии в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт», - сказал он.
Ранее Лукашенко заявил о видах Польши на Западную Украину.