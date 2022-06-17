Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать в Украине, а Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2022, 15:20 Источник: БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Несмотря на попытки Запада втянуть Белоруссию в украинский конфликт, она не собирается воевать в Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в пятницу, сообщает БелТА.

Лукашенко сказал, что для Белоруссии важно, «не втянуться в этот конфликт и не создать "войнушку"».

«Нам надо защитить этот кусок земли [Белоруссию]. Пока, слава богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», - заявил белорусский президент.

Он также заверил, что Белоруссия не собирается «никуда заходить», имея в виду Украину. Но лишь до тех пор, пока Киев «не перешел красную линию».

«Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод <...>, мы мгновенно ответим», - пообещал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент сказал, что Владимир Путин никогда не просил его об участии в спецоперации.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт», - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил о видах Польши на Западную Украину.