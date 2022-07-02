Польский МИД рекомендовал гражданам не ездить в Белоруссию: она считает Польшу врагом и там много политзаключенных

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2 июля 2022, 17:35 Источник: ТАСС

Польско-белорусская граница. Фото: Doris Heimann/globallook.com

МИД Польши рекомендует гражданам республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за враждебной позиции белорусских властей. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский.

«Мы рекомендуем соблюдать очень большую осторожность и избегать поездок в Белоруссию», - сказал замминистра, объяснив рекомендацию тем, что Белоруссия враждебно настроена по отношению к Польше, поддерживает спецоперацию России в Украине и там много политических заключенных. Слова Яблоньского приводит в субботу Польское агентство печати.

«Если кто-то хочет рисковать, находясь на территории страны, считающей Польшу врагом, то он должен понимать, что риск очень серьезен, потому что там враждебные намерения», - подчеркнул замглавы польского МИД.

Белоруссия с 1 июля по 31 декабря 2022 года ввела безвизовый режим для граждан Польши в целях «поддержания добрососедских отношений».

Ранее, во время июньской встречи президентов России и Белоруссии, Александр Лукашенко назвал «отвратительной и агрессивной» политику Польши.