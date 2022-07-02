Европейская почтовая ассоциация приостановила членство «Почты России» и «Белпочты»

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2 июля 2022, 16:00

«Почта России». Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

Ассоциация государственных почтовых операторов Европы — PostEurop — приостановила членство в организации «Почты России» и «Белпочты». Такое решение принял совет директоров ассоциации по просьбе ряда входящих в нее стран.

Как говорится в сообщении организации, решение принято, из-за ситуации в Украине «и в результате запроса большого числа членов PostEurop». Представители каких именно стран настаивали на исключении российского и белорусского почтовых операторов, не указывается.

Приостановка членства «Почты России» и «Белпочты» продлится до 5 октября — на эту дату запланировано проведение Генеральной ассамблеи ассоциации. На ней данное решение, возможно, будет пересмотрено, говорится в заявлении PostEurop.

Ранее сообщалось, что после начала специальной военной операции «Почта России» временно прекратила принимать отправления в Украину.