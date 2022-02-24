«Почта России» временно прекратила принимать отправления на Украину

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24 февраля 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

машина, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Почта России» временно приостанавливает прием отправлений на Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Представитель компании «Почта России» рассказал, что логистические центры и сервисы в России работают нормально, но в ряде городов на юге страны доставка заменяется наземным транспортом из-за остановки авиасообщения.

Напомним, что в четверг Федеральное агентство воздушного транспорта Минтранса РФ (Росавиация) объявило об ограничении полётов в несколько городов на юге РФ из-за ситуации на Украине. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.