В Росавиации сообщили об ограничении полётов в несколько аэропортов на юге России до 2 марта

В Федеральном агентстве воздушного транспорта Минтранса РФ (Росавиации) в четверг сообщили об ограничении полётов в несколько городов на юге РФ из-за ситуации на Украине.
В сообщении, опубликованном сегодня на сайте Росавиации, говорится, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля с 03:45 часов мск полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года.
Авиационные власти России настоятельно призывают пассажиров ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети.
В трех аэропортах Москвы задержано и отменено уже порядка 200 рейсов.