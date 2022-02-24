В Росавиации сообщили об ограничении полётов в несколько аэропортов на юге России до 2 марта

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24 февраля 2022, 09:46

аэропорт, фото: Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

В Федеральном агентстве воздушного транспорта Минтранса РФ (Росавиации) в четверг сообщили об ограничении полётов в несколько городов на юге РФ из-за ситуации на Украине.

В сообщении, опубликованном сегодня на сайте Росавиации, говорится, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля с 03:45 часов мск полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года.

Авиационные власти России настоятельно призывают пассажиров ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети.

В трех аэропортах Москвы задержано и отменено уже порядка 200 рейсов.