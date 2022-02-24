В аэропортах Москвы задержано и отменено более 140 рейсов

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24 февраля 2022, 09:13

Аэропорт "Шереметьево", фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В четверг, 24 февраля, в трех аэропортах Москвы задержано и отменено более 140 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Внуково задержали 20 рейсов и еще 10 отменили.

В воздушной гавани Домодедово задержано девять рейсов и еще рейсов 38 отменено. В аэропорту Шереметьево 13 рейсов задержали и еще 51 отменили, - сообщает АГН Москва.

Ранее сегодня сообщалось, что работа аэропортов в 12 городах РФ приостановлена из-за осложнения ситуации с Украиной. Все рейсы из аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону отменены в связи с запретом использования южного воздушного пространства. Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены.