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Израильское посольство осудило позицию посла Украины в Германии Мельника, назвавшего Степана Бандеру борцом за свободу

, 15:33 Источник: ТАСС

Израильское посольство осудило позицию посла Украины в Германии Мельника, назвавшего Степана Бандеру борцом за свободу
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler//globallook.com

Слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере искажают исторические факты и являются оскорблением памяти жертв этого человека и его соратников. Так оценило недавнее высказывание Мельника  посольство Израиля в Берлине.

Заявления посла Украины в Германии о Степане Бандере «искажают исторические факты, умаляют значение холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми», сказано в заявлении посольства Израиля в ФРГ, которое опубликовано в твиттере ведомства.

Несколько дней назад Мельник в интервью немецкому журналисту Тилю Юнгу назвал Степана Бандеру «борцом за свободу» и сравнил его с народным героем Робином Гудом, который «всеми почитается» и который «тоже не по законам действовал».

Позднее МИД Украины заявил, что слова Мельника являются его личным мнением и не отражают официальной позиции министерства.

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