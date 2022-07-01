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МИД Украины заявил, что слова посла Мельника о Бандере не отражают позицию ведомства

, 11:30 Источник: РИА Новости

МИД Украины заявил, что слова посла Мельника о Бандере не отражают позицию ведомства
Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency, globallookpress.com

МИД Украины заявил, что слова Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере – это личное мнение политика, не отражающее позицию министерства иностранных дел. 

«Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко. 

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что сожалеет о том, как высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Украинский дипломат решил извиниться перед немецким лидером за слова «обиженная ливерная колбаса».

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