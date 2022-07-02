Офицер ЛНР Марочко: союзные силы заняли все стратегические высоты вокруг Лисичанска, город полностью блокирован

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2 июля 2022, 15:02 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные силы заняли все стратегические высоты вокруг города Лисичанска, в настоящий момент данный населенный пункт полностью блокирован. На это, как передает ТАСС, указал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Союзные силы заняли все стратегические высоты вокруг Лисичанска, город полностью блокирован, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, помощник руководителя министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сделал прогноз, согласно которому войска республики и России возьмут под полный контроль Лисичанск в ближайшие пару суток.