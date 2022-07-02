Помощник главы МВД ЛНР Киселев предрек, что войска республики и РФ возьмут Лисичанск под полный контроль в ближайшие пару суток

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2 июля 2022, 14:25 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики и РФ возьмут город Лисичанск под полный контроль в ближайшие пару суток. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Виталий Киселев, помощник руководителя министерства внутренних дел ЛНР.

«Силы Народной милиции ЛНР и России в ближайшие пару суток возьмут Лисичанск под полный контроль, считает помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что Лисичанск полностью окружен союзными подразделениями.