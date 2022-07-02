Кадыров: «Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками»

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал о полном окружении расположенного на территории Донбасса города Лисичанска. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.
«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками», — написал Кадыров.
Он предположил, что «в скором времени начнется полномасштабное наступление на город».
Все въезды и выезды из населенного пункта перекрыты, добавил глава Чечни. По его словам, противнику «деваться некуда».
Ранее сегодня сообщалось, что российские штурмовики Су-25 ликвидировали позиции украинских сил ракетами «Тулумбас», нанеся удары с малых высот.