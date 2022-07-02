Министр энергетики Швеции Фарманбар: Стокгольму необходимо скорее минимизировать зависимость от потребления газа из России

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2022, 11:19

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар заявил, что Стокгольму необходимо срочно минимизировать зависимость от потребления природного газа из России.

К властям Швеции ранее обратился депутат Джамая Эль-Хадж с инициативой «облегчить экономическое положение жителей Швеции, использующих природный газ для отопления своих домов», - передает RT.

Глава минэнергетики Швеции отметил, что ранее, с учётом явных сезонных колебаний, стоимость газа в мире была предсказуемой, но с осени 2021 года ситуация в отрасли изменилась, «отчасти из-за неспровоцированного ввода российских войск на Украину».

Хашаяр Фарманбар сослался на данные прогноза Шведского энергетического агентства, согласно которым высокие цены на газ в Швеции могут сохраниться надолго.

В США читатели сайта агентства Bloomberg комментируют заявление Джо Байдена о высоких ценах на бензин в стране из-за России.