Читатели Bloomberg высказались по поводу обвинения Байденом России из-за высоких цен на бензин в США

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2 июля 2022, 08:27 Источник: РИА Новости

Читатели агентства Bloomberg комментируют заявление президента США Джо Байдена о высоких ценах на бензин в стране из-за России. Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что американским гражданам предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, а вину за это он возложил на Россию.

"Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину", - указывал глава Белого дома. Пользователь с ником 0range Crush, CMT поднял вопрос: "И как скоро американцы возмутятся, что Украина того не стоит?"

Пользователь HeirToThaThrone высказал мнение: "Это все голосовавшие за Обаму/Байдена виноваты в нынешней возмутительной инфляции".

""Сколько потребуется" — это значит до ноября, потому что его глупость будет стоить демократам выборов", - считает Ethereum Fibonnaci. Комментатор Phantom пишет: "Смешно: Байден сделал все возможное, чтобы помочь России заработать".

"Не понимаю, чего ради американцам страдать ради Украины", - возмущается Vabaghure.

Вводя санкции против России, Запад отказывается от российский энергоносителей.