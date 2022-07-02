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Минобороны РФ показало видео работы Т-80БВ и БТР-82А по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций в ходе операции на Украине

, 10:10

Минобороны РФ показало видео работы Т-80БВ и БТР-82А по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций в ходе операции на Украине
Российский танк, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны продемонстрировало видео работы Т-80БВ и БТР-82А по ликвидации огневых точек и укрепленных позиций в ходе операции на Украине. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ показало кадры работы танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций в ходе спецоперации», — прокомментировал выложенное видео TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ЛНР распространила информацию, согласно которой подразделения республики вошли на территорию города Лисичанска.

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