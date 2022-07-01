Рогов: затонувший корабль «Саратов» подняли со дна в Бердянске

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1 июля 2022, 22:53

Корабль "Саратов", MOD Russia/ globallookpress.com

Десантный корабль «Саратов», который получил повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У», подняли в порту Бердянска. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



«Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир», - говорится в сообщении в Telegram-канале Рогова.



Представители военно-гражданской администрации также отметили, что затопление корабля было осуществлено экипажем, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.



Ранее сообщалось, что постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что республика заинтересована в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска и Мариуполя.