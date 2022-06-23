Мурадов заявил о намерении Крыма восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

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23 июня 2022, 07:14 Источник: РИА "Новости"

порт, https://unsplash.com/photos/d3766qQNQIY

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что республика заинтересована в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска и Мариуполя.

Георгий Мурадов уточнил, что восстановление морских маршрутов является частью экономической интеграции. Постпред Республики Крым при президенте России напомнил об историческом существовании морских маршрутов между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью.

Мурадов заметил, что сообщение будет восстановлено, когда появятся необходимые грузы, достаточное количество пассажиров и судовладельцы, заинтересованные в перевозках.