Мурадов заявил о намерении Крыма восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что республика заинтересована в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска и Мариуполя.
Георгий Мурадов уточнил, что восстановление морских маршрутов является частью экономической интеграции. Постпред Республики Крым при президенте России напомнил об историческом существовании морских маршрутов между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью.
Мурадов заметил, что сообщение будет восстановлено, когда появятся необходимые грузы, достаточное количество пассажиров и судовладельцы, заинтересованные в перевозках.