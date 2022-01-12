Газета Politico: в рамках «тайной военной помощи» США поставят Украине радарную систему и морское оборудование

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12 января 2022, 09:09 Источник: РБК

фото: pixabay.com

США в рамках военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов поставят украинским военным радарную систему и морское оборудование. Газета Politico раскрыла подробности «тайной военной помощи» США Украине со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского и источник, имеющий информацию по этой теме.

По данным CNN, администрация президента США Джозефа Байдена тайно одобрила дополнительную помощь Украине в декабре прошлого года.

Дата поставок военного оборудования не уточняется. Как сказал советник Зеленского, Киев проинформировали о дополнительной помощи в декабре «на высшем уровне». Politico пишет со ссылкой на информатора, что с учетом того, что разведка США считает возможным «полномасштабное вторжение со стороны Москвы с применением всей своей военной мощи», помощь позволит Киеву «нанести дополнительный ущерб России», но не сильно изменит ситуацию.

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