В новый пакет военной помощи США Киеву вошли 150 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы и контрбатарейные радары

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1 июля 2022, 22:28

Флаг США, Ron Sachs/ globallookpress.com

ЗРК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 150 тысяч артиллерийских снарядов и контрбатарейные радары вошли в новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщает Пентагон.



Новый пакет военной помощи Украине со стороны США оценивают на $820.

В Минобороны также отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки военных товаров на Украину на сумму в размере почти €562 млн. Это следует из доклада по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года.