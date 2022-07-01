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В новый пакет военной помощи США Киеву вошли 150 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы и контрбатарейные радары

, 22:28

В новый пакет военной помощи США Киеву вошли 150 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы и контрбатарейные радары
Флаг США, Ron Sachs/ globallookpress.com

ЗРК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 150 тысяч артиллерийских снарядов и контрбатарейные радары вошли в новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщает Пентагон.

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США оценивают на $820.

В Минобороны также отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки военных товаров на Украину на сумму в размере почти €562 млн. Это следует из доклада по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года.

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