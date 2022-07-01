В новый пакет военной помощи США Киеву вошли 150 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы и контрбатарейные радары

ЗРК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 150 тысяч артиллерийских снарядов и контрбатарейные радары вошли в новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщает Пентагон.
Новый пакет военной помощи Украине со стороны США оценивают на $820.
В Минобороны также отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.
Ранее сообщалось, что власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки военных товаров на Украину на сумму в размере почти €562 млн. Это следует из доклада по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года.