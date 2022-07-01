Власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки военных товаров на Украину на сумму в размере почти €562 млн. Это следует из доклада по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года.
«Для самообороны Украины было выдано лицензий на сумму около €562 млн», -отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что США предоставят Киеву новую военную помощь на 800 млн. долларов. По заявлению Байдена, в новый пакет военной помощи Украине войдут около 140 000 единиц портативного противотанкового вооружения, более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских боеприпасов, реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Песков о послании Путину от Зеленского, переданном президентом Индонезии: речь не идет о каком-то письменном обращении
Кадыров: бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи
- #ЗАУГЛОМ Главный конструктор Ту-204 О. Алашеев: как вернуть в небо русские самолеты?
- 18:48 Против России и Белоруссии выступили министры спорта 33 стран
- 18:11 RT: масштабные поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов
- 17:54 Власти Германии одобрили в первом полугодии 2022 года поставки военных товаров на Украине в размере около 562 млн
- 17:24 Рогов: запуск сообщения по железной дороге между Запорожской областью и Крымом является делом считаных дней
- Telegram | (Подписаться) Киев возбудил уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й МПБр, отступивших из Горского