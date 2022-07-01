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Власти Германии одобрили в первом полугодии 2022 года поставки военных товаров на Украине в размере около 562 млн

, 17:54

Власти Германии одобрили в первом полугодии 2022 года поставки военных товаров на Украине в размере около 562 млн
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

Власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки военных товаров на Украину на сумму в размере почти €562 млн. Это следует из доклада по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года.

«Для самообороны Украины было выдано лицензий на сумму около €562 млн», -отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что США предоставят Киеву новую военную помощь на 800 млн. долларов. По заявлению Байдена, в новый пакет военной помощи Украине войдут около 140 000 единиц портативного противотанкового вооружения, более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских боеприпасов, реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО.

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