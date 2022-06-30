Байден: США предоставят Киеву новую военную помощь на 800 млн. долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2022, 19:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По заявлению Байдена в новый пакет военной помощи Украине войдут около 140 000 единиц портативного противотанкового вооружения, более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских боеприпасов, реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО.

Слабо верится, что всё перечисленное уместится в бюджет 800 млн. долл. Во всяком случае 140 тыс. единиц противотанкового вооружения на складах Пентагона явно отсутствует, его придётся производить. И поставка такого количества ПТС займёт длительное время (вероятно, от года и более), поэтому она явно выходит за рамки следующего транша военной помощи.

Обещанные 600 танков «Абрамс» – будут старого образца, на хранении у Пентагона около 4 тыс. таких машин, но они требуют технической доработки и приведения в боеспособное состояние. К тому же, сейчас танки «Абрамс» снимают с вооружения Корпуса Морской пехоты США, их тоже могут распродавать всем желающим, среди которых, первая в очереди – Польша.

Артиллерийские системы, скорее всего, то же будут снимать с хранения, как и подчищать склады артиллерийских боеприпасов, в США и Европе.

Кстати, американские предприятия получили возможность хорошо подзаработать на производстве старых ПТС, боеприпасов, модернизации старых гаубиц и РСЗО, пока находящихся на вооружении Пентагона, не требующих никаких технических новаторств. Это для ОПК США куда выгоднее чем создавать, что-то новое, например, гиперзвуковое оружие.