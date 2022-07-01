РФ прекращает участие в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы

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1 июля 2022, 21:52

Совет Европы, Council of Europe Parliamentary/ globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.



10 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили о прекращении Россией участия в Совете Европы. В ведомстве объяснили это тем, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права.



Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции, поэтому Россия с облегчением может выйти из состава этой организации.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС намерен пригласить к участию в будущем европейском политическом сообществе все страны, но не Российскую Федерацию.