РФ прекращает участие в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
10 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили о прекращении Россией участия в Совете Европы. В ведомстве объяснили это тем, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции, поэтому Россия с облегчением может выйти из состава этой организации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС намерен пригласить к участию в будущем европейском политическом сообществе все страны, но не Российскую Федерацию.
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