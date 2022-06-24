Макрон заявил, что ЕС пригласит в европейское политическое сообщество все страны, кроме России

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24 июня 2022, 18:23 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Cristian Cristel/XinHua

Президент Франции Эммануэль Макрон днем в пятницу, 24 июня, заявил, что ЕС намерен пригласить к участию в будущем европейском политическом сообществе все страны, но не Российскую Федерацию.

По словам Эммануэля Макрона, первая встреча в вышеуказанном формате состоится на территории Чехии в течение ближайших шести месяцев.

Президент Франции уточнил, что будут проработаны темы для повестки данного мероприятия, которые сторонам было бы интересно обсудить. Планируется пригласить государства "от Исландии до Украины", однако Россия этого приглашения не получит.