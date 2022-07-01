Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

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1 июля 2022, 20:24

Губернатор Курской области Роман Старовойт, Alexander Kulebyakin/ globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле поселка Теткина со стороны Вооруженных сил Украины.



«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного посёлка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», —поделился Старовойт.



Он также добавил, что администрация Курской области все еще выясняет степень ущерба, которую нанесла сторона Украины поселку.



«Обязательно поможем всем!» — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что Украинские войска также атаковали американской реактивной системой залпового огня HIMARS город Ровеньки, который находится в глубоком тылу Луганской народной республики.