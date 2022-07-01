Посол Мирошник: войска Украины ударили из американской системы HIMARS по городу Ровеньки в глубоком тылу ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2022, 08:25

Стрельба из РСЗО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Украинские войска ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Ровеньки, который находится в глубоком тылу Луганской народной республики. Соответствующую информацию распространил в интернете Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве.

«Из РСЗО HIMARS нанесены удары по Ровенькам! В глубоком тылу ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале дипломатического представителя.

По его словам, киевские силы выпустили две ракеты.

Как сообщалось ранее в пятницу, Мирошник указал, что подразделения России и ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру данного населенного пункта по четырем направлениям.