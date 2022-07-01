Посол ЛНР Мирошник: ВС РФ и силы республики продвигаются по Лисичанску к центру города по четырем направлениям

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2022, 07:34 Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посол ДНР в РФ Родион Мирошник заявил, что ВС РФ совместно с силами ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру уже по четырём направлениям. Об этом сообщает ТАСС.

Посол отметил, что с южной стороны военнослужащие помимо продвижения в город «провели зачистку близлежащих кварталов», с севера «развивается наступление». На правом берегу Северского Донецка войска продвигаются в центр.

Мирошник также добавил, что южные и восточные пригороды Лисичанска подконтрольны российским войскам и ЛНР.

Ранее, в четверг, глава Республики Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале специальной операции по освобождению от националистов Лисичанска в ЛНР.