Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Посол ЛНР Мирошник: ВС РФ и силы республики продвигаются по Лисичанску к центру города по четырем направлениям

, 07:34 Источник: ТАСС

Посол ЛНР Мирошник: ВС РФ и силы республики продвигаются по Лисичанску к центру города по четырем направлениям
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посол ДНР в РФ Родион Мирошник заявил, что ВС РФ совместно с силами ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру уже по четырём направлениям. Об этом сообщает ТАСС.

Посол отметил, что с южной стороны военнослужащие помимо продвижения в город «провели зачистку близлежащих кварталов», с севера «развивается наступление». На правом берегу Северского Донецка войска продвигаются в центр. 

Мирошник также добавил, что южные и восточные пригороды Лисичанска подконтрольны российским войскам и ЛНР.

Ранее, в четверг, глава Республики Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале специальной операции по освобождению от националистов Лисичанска в ЛНР.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram