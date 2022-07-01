Против России и Белоруссии выступили министры спорта 33 стран

Министры спорта 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах. Об это сообщил глава спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
В заявлении упомянуто, что все ограничения исходят из «того, что происходит в последние месяцы на Украине».
Оно было принято «в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт»,- заявил Бортничук.
Ранее сообщалось о заявлении по вопросам России и Белоруссии, с которым выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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