Против России и Белоруссии выступили министры спорта 33 стран

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1 июля 2022, 18:48

Глава спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, Leszek Szymański/ globallookpress.com

Министры спорта 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах. Об это сообщил глава спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.



В заявлении упомянуто, что все ограничения исходят из «того, что происходит в последние месяцы на Украине».



Оно было принято «в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт»,- заявил Бортничук.



Ранее сообщалось о заявлении по вопросам России и Белоруссии, с которым выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.