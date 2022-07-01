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1 июля 2022, 16:17

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Никакие ограничительные меры не изменят курс России и Белоруссии на интеграцию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Никакие санкции не изменят курс России и Белоруссии на интеграцию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, американское агентство Bloomberg указало на то, что новый пакет рестрикций Европейского союза против РФ может включать измененные правила транзита товаров, подпадающих под действие санкций, на территорию Калининграда.