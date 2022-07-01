Рогов: запуск сообщения по железной дороге между Запорожской областью и Крымом является делом считаных дней

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что запуск сообщения по железной дороге между Запорожской областью и Крымом является делом считаных дней.
«Ответственные за безопасность люди говорят, что это (запуск железнодорожного сообщения между Запорожской областью и Крымом) - дело считаных дней», - сказал представитель ВГА.
Он также отметил, что приобретенные билеты останутся действительными после открытия железнодорожного сообщения. Более того, при необходимости люди смогут оформить их возврат.
Накануне стало известно о переносе Старта железнодорожного сообщения между Крымом и подконтрольными России территориями Запорожской и Херсонской областей, запланированное на 1 июля. Задержка связана с вопросами безопасности.
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